Traffico Roma del 26-12-2019 ore 19:00

C’È TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, E CI SONO CODE DA

PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE

DELLA CAPITALE

IN CITTÀ A SAN GIOVANNI SEGNALIAMO UN INCIDENTE A CATENA IN VIA MAGNA

GRECIA, FILE TRA PIAZZALE APPIO E VIA CORFINIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA

TUSCOLO

TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO, RALLENTAMENTI E CODE, TRA PIAZZALE BRASILE

E PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE

E TRAFFICO INTENSO PROPRIO SUL LUNGOTEVERE FILE TRA PONTE PALATINO E PONTE

REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE MILVIO E ALTRE CODE TRA PONTE CAVOUR E

PONTE VITTORIO EMANUELE II, IN DIREZIONE TRASTEVERE

RICORDIAMO CHE DOMANI 27 DICEMBRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL IN

VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CHE DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE

AL TRAFFICO A PARTIRE DA VIA TIBURTINA.

INFINE, IL TRASPORTO:

DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA

BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA

AL GIOVEDI’ DALLE 5.30 ALLE 23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30

ALL’1.30.

È TUTTO

