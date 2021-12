Traffico Roma del 26-12-2021 ore 10:30

Luceverde Roma Buongiorno è ancora auguri dalla redazione si mantiene a scorrevole la circolazione sulle autostrade del territorio spostamenti agevolati fino alle 22 di questa sera da lo stop ai mezzi con Massa superiore a 7 tonnellate e mezzo fanno eccezione quelli autorizzati dalla legge traffico scorrevole anche sulla tangenziale e sul raccordo in città prudenza per un incidente in via dell’Acqua Bullicante all’altezza di via Malfatti possibili rallentamenti per incidente anche a Torre Angela in viale Duilio Cambellotti all’altezza di via Vico Viganò e prudenza anche sulla Pontina all’uscita di Castel di Decima in direzione Roma Anche qui un incidente nel quartiere Ardeatino prudenza in viale Carlo Tommaso Odescalchi all’altezza di via Livio Agresti a causa dell’allagamento della carreggiata via Trionfale chiusa per lavori tra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Raffaele Rossetti consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviazioni per le linee bus di zona ricordiamo infine che dal 24 dicembre riaperta la fermata Policlinico sulla linea B della metropolitana i dettagli divedi altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it da Manuel potete tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma