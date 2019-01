Traffico Roma del 27-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 13:20 P.F.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA

APPIA E VIA ANAGNINA.

TRAFFICO IN CODA IN CITTÀ PER UN INCIDENTE ANCHE SU VIA CILICIA ALTEZZA

INCROCIO CON VIA C. COLOMBO, IN DIREZIONE DI VIALE MARCO POLO.

CODE SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN

PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DEL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

OGGI GIORNATA DELLA MEMORIA: IN PROGRAMMA PER LE ORE 18.00 LA

TRADIZIONALE FIACCOLATA IN RICORDO DEGLI STERMINI DIMENTICATI. IL

CORTEO PARTIRÀ DALL’ESQUILINO PER RAGGIUNGERE VIA DEGLI ZINGARI, NEL

RIONE MONTI, DOPO AVER PERCORSO VIA URBANA E VIA DEI CAPOCCI. CHIUSURE

E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

QUESTA SERA ALLE 20,30 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO

“LAZIO JUVENTUS”

GIÀ DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO

NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO.

POSSIBILE RAGGIUNGERE L’OLIMPICO CON LA METRO A SCENDENDO ALLA

FERMATA FLAMINIO DA DOVE È POI POSSIBILE UTILIZZARE IL TRAM 2 PER

PIAZZA MANCINI.

