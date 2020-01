Traffico Roma del 27-01-2020 ore 07:30

CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN COSTANTE AUMENTO SULLE GRANDI STRADE

DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’.

AL MOMENTO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE DELLA

CAPITALE, DALLO SVINCOLO DI TORRENOVA SINO ALL’ALLACCIAMENTO DEL GRA.

GIUNTI SUL GRA SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI DI

VIA CASILINA E DI CIAMPINO..

IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE:

SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA ALLO SVINCOLO PER TOR DI QUINTO,

SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST,

LUNGO LA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE,

SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A VIA DI PRATICA.

INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE ROMA,

ALL’ALTEZZA DELLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma