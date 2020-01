Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08:00

CIRCOLAZIONE INTENSA GIA’ SUL GRA:

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA A

TRATTI TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA,



MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA VIA CASILINA E

VIA APPIA.

TRAFFICO SOSTENUTO POI SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA:

SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA A TRATTI, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,

LUNGO VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI,

SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA ALLO SVINCOLO PER TOR DI QUINTO,

SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST,

LUNGO LA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE,

SULLA VIA PONTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA SPINACETO A VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO,

INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE ROMA,

ALL’ALTEZZA DELLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma