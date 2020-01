Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08:30

CIRCOLAZIONE INTENSA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DOVE SI RALLENTA

TRA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA,

MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA,

TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E LA GALLERIA APPIA.

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO

IN CITTA:

SULLA VIA AURELIA, DAL

GRA A PIAZZA IRNERIO,

LUNGO VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI,

SULLA VIA FLAMINIA, DA LABARO ALLO SVINCOLO PER TOR DI

QUINTO, SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA,

ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA TIBURTINA, DAL

GRA A REBIBBIA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL GRA ALLA TANGENZIALE

EST, LUNGO LA VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE

CAPANNELLE, SULLA VIA PONTINA DA TOR

DE’ CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO, E SU

QUEST’ULTIMA DAL GRA A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.

INFINE, PER UN INCIDENTE, LUNGHE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE

ROMA, ALL’ALTEZZA DELLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA.

SEGNALIAMO ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUADRARO ALL’ALTEZZA DI

VIA FABRIZIO LUSCINO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma