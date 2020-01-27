Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08:30
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CIRCOLAZIONE INTENSA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DOVE SI RALLENTA
TRA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA,
MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA,
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E LA GALLERIA APPIA.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO
IN CITTA:
SULLA VIA AURELIA, DAL
GRA A PIAZZA IRNERIO,
LUNGO VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, DA LABARO ALLO SVINCOLO PER TOR DI
QUINTO, SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA,
ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA TIBURTINA, DAL
GRA A REBIBBIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL GRA ALLA TANGENZIALE
EST, LUNGO LA VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE
CAPANNELLE, SULLA VIA PONTINA DA TOR
DE’ CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO, E SU
QUEST’ULTIMA DAL GRA A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.
INFINE, PER UN INCIDENTE, LUNGHE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE
ROMA, ALL’ALTEZZA DELLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA.
SEGNALIAMO ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUADRARO ALL’ALTEZZA DI
VIA FABRIZIO LUSCINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma