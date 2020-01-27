Traffico Roma del 27-01-2020 ore 09:30
Più informazioni su
IN APERTURA SEGNALIAMO TRE INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI RALLENTAMENTI:
IN VIA AURELIA, IN DIREZIONE
CENTRO, ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO XI, SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE, NEI
PRESSI DI PONTE MAZZINI, IN CORSO
SEMPIONE, ALL’INTERSEZIONE DI VIA GARGANO.
PER INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E
CASAL DEL MARMO E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA AURELIA E CASAL DEL
MARMO.
SUL GRA SI STA IN CODA ANCHE PER TRAFFICO INTENSO: LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA, A TRATTI, TRA LA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA MENTRE SULLA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E VIA APPIA E TRA VIA
DELLA PISANA E VIA AURELIA..
IN ENTRATA IN CIOTTA CONSUETI INCOLONNAMENTI:
LUNGO VIA CASSIA, DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE,
SULLA VIA FLAMINIA, DA LABARO ALLO SVINCOLO PER
TOR DI QUINTO, SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
SULLA VIA PONTINA DAL GRA A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E
SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA IL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma