Traffico Roma del 27-01-2020 ore 09:30

IN APERTURA SEGNALIAMO TRE INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI RALLENTAMENTI:



IN VIA AURELIA, IN DIREZIONE

CENTRO, ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO XI, SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE, NEI

PRESSI DI PONTE MAZZINI, IN CORSO

SEMPIONE, ALL’INTERSEZIONE DI VIA GARGANO.

PER INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SUL GRA:

IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E

CASAL DEL MARMO E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA AURELIA E CASAL DEL

MARMO.

SUL GRA SI STA IN CODA ANCHE PER TRAFFICO INTENSO: LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA, A TRATTI, TRA LA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA MENTRE SULLA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E VIA APPIA E TRA VIA

DELLA PISANA E VIA AURELIA..

IN ENTRATA IN CIOTTA CONSUETI INCOLONNAMENTI:

LUNGO VIA CASSIA, DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE,

SULLA VIA FLAMINIA, DA LABARO ALLO SVINCOLO PER

TOR DI QUINTO, SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE,



SULLA VIA PONTINA DAL GRA A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E

SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA IL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

