Traffico Roma del 27-01-2020 ore 10:00

IN APERTURA SEGNALIAMO UNA SERIE DI INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI

RALLENTAMENTI E CODE:

IN VIA AURELIA,

VERSO IL CENTRO, DALLA MASSIMINA A VIA LICIO GIORGIERI,

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA

VIALE DI PORTA ARDEATINA ALLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, IN DIREZIONE DI

OSTIA, IN VIALE DI

PORTA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA ANTICA,

IN VIA APPIA NUOVA, INCROCIO VIA DI TORRE DEL FISCALE,

SU VIA NOMENTANA, ALTEZZA VIA REGINA MARGHERITA,

SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE, NEI

PRESSI DI PONTE MAZZINI, IN CORSO

SEMPIONE, ALL’INTERSEZIONE DI VIA GARGANO.

MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRA: TUTTAVIA SI RALLENTA ANCORA: LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI, TRA LA ROMA-FIUMICINO E VIA ARDEATINA,

MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA VIA DELLA PISANA E CASAL DEL MARMO.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma