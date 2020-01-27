Traffico Roma del 27-01-2020 ore 11:30
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IN APERTURA SEGNALIAMO UNA SERIE DI INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI
RALLENTAMENTI E CODE:
LUNGO VIA DI
TORREVECCHIA, ALTEZZA VIA DEI CASALI DI TORREVECCHIA,
SU VIA NOMENTANA, ALTEZZA VIA REGINA MARGHERITA,
LUNGO VIA LAURENTINA, NEI PRESSI DI VIALE DELLA MUSICA,
ALLA GARBATELLA, IN VIA GAETANO
CASATI, ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE
OSTIENSE.
UN INCIDENTE E’ AVVENUTOANCHE SUL GRA ED E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI
IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA DEL MARE E VIA LAURENTINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE MALATESTA, PARZIALE INTERRUZIONE SULLA
LINEA METRO C: CIRCOLAZIONE ATTIVA TRA LE STAZIONI PANTANO E CENTOCELLE,
MENTRE TRA CENTOCELLE E SAN GIOVANNI ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma