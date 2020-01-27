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Traffico Roma del 27-01-2020 ore 13:30

di - 27 Gennaio 2020 - 13:30

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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
DOBBIAMO PERO’ SEGNALARE DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN USCITA
DALLA CITTA’, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL
TEVERE.                                                                     
                                                                        
SI RALLENTA POI A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA VIA APPIA E
VIA CASILINA
PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA, DAL 30 GENNAIO IN VIA CASILINA VERRANO ISTITUITI:
SENSO UNICO DI MARCIA, IN DIREZIONE CENTRO, DALLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
A PONTE CASILINO/PIAZZALE DEL PIGNETO 
DOPPIO SENSO DI MARCIA “ALL’INGLESE” TRA LA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA E LARGO GALEAZZO ALESSI. 
!!!!PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA!!!!
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO GREGORII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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