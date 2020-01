Traffico Roma del 27-01-2020 ore 14:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.

DOBBIAMO PERO’ SEGNALARE DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN USCITA

DALLA CITTA’, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL

TEVERE.



SI RALLENTA POI A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA VIA APPIA E

VIA CASILINA

PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE

CASILINA, DAL 30 GENNAIO IN VIA CASILINA VERRANO ISTITUITI:

SENSO UNICO DI MARCIA, IN DIREZIONE CENTRO, DALLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA

A PONTE CASILINO/PIAZZALE DEL PIGNETO

DOPPIO SENSO DI MARCIA “ALL’INGLESE” TRA LA CIRCONVALLAZIONE

CASILINA E LARGO GALEAZZO ALESSI.

!!!!PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA!!!!

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: MASSIMO GREGORII

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma