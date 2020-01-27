Traffico Roma del 27-01-2020 ore 14:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
DOBBIAMO PERO’ SEGNALARE DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN USCITA
DALLA CITTA’, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL
TEVERE.
SI RALLENTA POI A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA VIA APPIA E
VIA CASILINA
PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA, DAL 30 GENNAIO IN VIA CASILINA VERRANO ISTITUITI:
SENSO UNICO DI MARCIA, IN DIREZIONE CENTRO, DALLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
A PONTE CASILINO/PIAZZALE DEL PIGNETO
DOPPIO SENSO DI MARCIA “ALL’INGLESE” TRA LA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA E LARGO GALEAZZO ALESSI.
!!!!PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA!!!!
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: MASSIMO GREGORII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma