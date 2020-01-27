Traffico Roma del 27-01-2020 ore 16:30
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DOPO UN PRECEDENTE INCIDENTE RIMOSSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-
TERAMO, RESTANO CODE IN SMALTIMENTO, DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO IN
USCITA DALLA CAPITALE
TRAFFIACTA ANCHE LA VIA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI, TRA VIA VOLUSIA
E VIA DEI DUE PONTI
INFINE
STANOTTE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA
TANGENZIALE EST, ALLE 23:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL PIAZZALE DELLA STAZIONE
TIBURTINA, ALL’ ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, FINO A LARGO
GUIDO MAZZONI. LA RIAPERTURA PER LE 05:00 DI DOMANI, MARTEDì 28 GENNAIO.
INOLTRE DA OGGI IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL MANTO STRADALE CON LA
CHIUSURA DALLE 22 ALL 6 DI VIALE DEL MURO TORTO E LE VIE ADIACENTI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma