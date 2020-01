Traffico Roma del 27-01-2020 ore 16:30

DOPO UN PRECEDENTE INCIDENTE RIMOSSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-

TERAMO, RESTANO CODE IN SMALTIMENTO, DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO IN

USCITA DALLA CAPITALE

TRAFFIACTA ANCHE LA VIA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI, TRA VIA VOLUSIA

E VIA DEI DUE PONTI

INFINE

STANOTTE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA

TANGENZIALE EST, ALLE 23:00 CHIUSO AL TRAFFICO IL PIAZZALE DELLA STAZIONE

TIBURTINA, ALL’ ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, FINO A LARGO

GUIDO MAZZONI. LA RIAPERTURA PER LE 05:00 DI DOMANI, MARTEDì 28 GENNAIO.

INOLTRE DA OGGI IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI SUL MANTO STRADALE CON LA

CHIUSURA DALLE 22 ALL 6 DI VIALE DEL MURO TORTO E LE VIE ADIACENTI

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma