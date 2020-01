Traffico Roma del 27-01-2020 ore 17:00

TRAFFICO A SUD DEL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN

CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA ALTRE CODE, TRA ANAGNINA E APPIA

TRAFFIACATO VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, SI STA IN CODA TRA

CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI, TRA VIA

VOLUSIA E VIA DEI DUE PONTI

IN CITTÀ SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA VIA DEI MONTI TIBURTINI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI, E SI SONO FORMATE BREVI CODE IN

DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA APPIA NUNUOVA AD ALTEZZA VICOLO DI TORRE DEL

FISCALE CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO

A OSTIA LAVORI DI POTATURA E TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA GUIDO

CALZA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI, DI

CONSEGUENZA SULLA VICINA VIA DEL MARE CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI DI

TRAFFICO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO

INFINE, ANCHE OGGI FERMI I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA

VERDE, FINO ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI SINO AD EURO

1, E, I VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

INOLTRE, NEL PIÙ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO, FERME ANCHE LE AUTO DIESEL

EURO 3 ANCHE QUI FINO ALLE 20.30

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma