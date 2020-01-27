Traffico Roma del 27-01-2020 ore 17:00
Più informazioni su
TRAFFICO A SUD DEL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN
CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA ALTRE CODE, TRA ANAGNINA E APPIA
TRAFFIACATO VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, SI STA IN CODA TRA
CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI, TRA VIA
VOLUSIA E VIA DEI DUE PONTI
IN CITTÀ SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA VIA DEI MONTI TIBURTINI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI, E SI SONO FORMATE BREVI CODE IN
DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA APPIA NUNUOVA AD ALTEZZA VICOLO DI TORRE DEL
FISCALE CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
A OSTIA LAVORI DI POTATURA E TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA GUIDO
CALZA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI, DI
CONSEGUENZA SULLA VICINA VIA DEL MARE CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI DI
TRAFFICO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO
INFINE, ANCHE OGGI FERMI I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA
VERDE, FINO ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI SINO AD EURO
1, E, I VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
INOLTRE, NEL PIÙ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO, FERME ANCHE LE AUTO DIESEL
EURO 3 ANCHE QUI FINO ALLE 20.30
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma