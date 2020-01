Traffico Roma del 27-01-2020 ore 17:30

TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE E POI TRA LAURENTINA E

TUSCOLANA, IN INTERNA ALTRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA

TRAFFIACATA VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, SI STA IN CODA TRA

CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

IN CITTÀ SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA VIA DEI MONTI TIBURTINI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI, CON BREVI CODE IN DIREZIONE DELLA

TANGENZIALE EST

PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA APPIA NUNUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE

DEL FISCALE CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO

A OSTIA LAVORI DI POTATURA CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA GUIDO

CALZA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI, DI

CONSEGUENZA SULLA VICINA VIA DEL MARE CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI DI

TRAFFICO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO

INFINE, ANCHE OGGI FERMI I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA

VERDE, FINO ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE QUINDI MOTO E MOTORINI SINO AD

EURO 1, E, I VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

INOLTRE, NEL PIÙ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO, SEMPREFINO ALLE 20.30 FERME

ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 3

