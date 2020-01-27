Traffico Roma del 27-01-2020 ore 17:30
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TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE E POI TRA LAURENTINA E
TUSCOLANA, IN INTERNA ALTRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA
TRAFFIACATA VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, SI STA IN CODA TRA
CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
IN CITTÀ SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA VIA DEI MONTI TIBURTINI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI, CON BREVI CODE IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE EST
PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA APPIA NUNUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE
DEL FISCALE CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
A OSTIA LAVORI DI POTATURA CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA GUIDO
CALZA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI, DI
CONSEGUENZA SULLA VICINA VIA DEL MARE CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI DI
TRAFFICO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO
INFINE, ANCHE OGGI FERMI I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA
VERDE, FINO ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE QUINDI MOTO E MOTORINI SINO AD
EURO 1, E, I VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
INOLTRE, NEL PIÙ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO, SEMPREFINO ALLE 20.30 FERME
ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 3
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma