Traffico Roma del 27-01-2020 ore 18:00
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TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DE RACCORDO
IN INTERNA SI STA IN CODA NEI TRATTI NOMENTANA-PRENESTINA E DIRAMAZIONE
ROMA SUD-APPIA
IN ESTERNA FILE TRA L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE E POI TRA
LAURENTINA E TUSCOLANA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIALE DELLA MOSCHEA, QUINDI ALTRE CODE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A 24, IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TM, CODE A TRATTI DA VIALE
TOGLIATTI FINO AD ARRIVARE AL RACCORDO
IN CITTÀ
INCIDENTE IN VIA APPIA NUNUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE DEL FISCALE
CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIALE DEL POLICLINOCO CI SONO FILE VERSO VIALE
DELL’UNIVERSITÀ
A OSTIA LAVORI DI POTATURA CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA GUIDO
CALZA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI, DI
CONSEGUENZA SULLA VICINA VIA DEL MARE CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI DI
TRAFFICO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO
INFINE, ANCHE OGGI FINO ALLE 20.30 FERMI I VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, STOP PER MOTO E MOTORINI SINO AD EURO 1, E,
I VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2, E, NEL PIÙ PICCOLO ANELLO
FERROVIARIO, STOP ANCHE PER LE AUTO DIESEL EURO 3
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma