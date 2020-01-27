Traffico Roma del 27-01-2020 ore 18:30
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INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CON
FILE TRA L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE E PROSEGUENDO
PER IL SOLO TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
TRAFFICO ANCHE IN INTERNA CODE ATRATTI TRA NOMENTANA E APPIA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIALE DELLA MOSCHEA, QUINDI ALTRE CODE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A 24, IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TM, A TRATTI SI RALLENTA DA
VIALE TOGLIATTI FINO AD ARRIVARE AL RACCORDO
IN CITTÀ SEGNALIAMO ALCUNI INCIDENTI
UNO IN VIA APPIA NUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE DEL FISCALE CON CODE A
TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
UN’ALTRO IN VIA BELMONTE IN SABINA, AD ALTEZZA DEL G.R.A.CON FILE VERSO
CASAL MONASTERO
PER UN ULTIMO INCIDENTE IN VIA AURELIA, CODE ATRATTI, TRA VIA AURELIA
ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE G.R.A.
A OSTIA RALLENTAMENTI IN VIA GUIDO CALZA PER LAVORI DI POTATURA SI
TRANSITAINFATTI SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO,
E DI CONSEGUENZA SULLA VICINA VIA DEL MARE CI SONO FORTI RIPERCUSSIONI DI
TRAFFICO CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO
INFINE, ANCHE OGGI FINO ALLE 20.30 FERMI I VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, STOP PER MOTO E MOTORINI SINO AD EURO 1, E,
I VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2, E, NEL PIÙ PICCOLO ANELLO
FERROVIARIO, STOP ANCHE PER LE AUTO DIESEL EURO 3
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma