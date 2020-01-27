Traffico Roma del 27-01-2020 ore 19:30
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INTENSO IL TRAFFICO SULLE 2 CARREGGIATE DEL RACCORDO
IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO
E LA TUSCOLANA;
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E L’APPIA E POI FILE TRA
VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL PESCACCIO
RESTA TRAFFICATA LA TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, FILE TRA VIALE DI TOR DI
QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA, QUINDI ALTRE CODE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO
PER IL TRATTO URBANO DELLA A 24, IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TM, CODE A TRATTI DA VIA
FIORENTINI FINO AD ARRIVARE AL RACCORDO
IN CITTÀ SEGNALIAMO ALCUNI INCIDENTI
UNO IN VIA APPIA NUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE DEL FISCALE CON CODE A
TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
UN’ALTRO CON RALLENTAMENTI IN PIAZZA SALERNO
PER UN ULTIMO INCIDENTE IN VIA AURELIA, CODE ATRATTI, TRA VIA AURELIA
ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE G.R.A.
CHIUDIAMO CON I LAVORI NOTTURNI
DA OGGI AL 31 GENNAIO IN PROGRAMMA INTERVENTI NELLE GALLERIA CASSISA,
QUINDI IN ORARIO 21.30 -06 CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORSO TRA
LE USCITE TRIONFALE E CASSIA
INOLTRE, DA OGGI LAVORI NOTTURNI SUL MANTO STRADALE DI VIALE DEL MURO TORTO
DEL TUTTO CHIUSO DALLE 22 ALL 6 NELLO STESSO ORARIO, CHIUSI INOLTRE IL
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO CORSO D’ITALIA, PIAZZALE FLAMINIO E CORSO
D’ITALIA IN DIREZIONE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA.
QUESTA NOTTE LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA
TANGENZIALE EST, DALLE 23:00 ALLE 05:00 CHIUSO IL PIAZZALE DELLA STAZIONE
TIBURTINA, ALL’ ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, FINO A LARGO
GUIDO MAZZONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma