Traffico Roma del 27-01-2020 ore 20:00
Più informazioni su
MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE 2 CARREGGIATE DEL RACCORDO
IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;
IN INTERNA CODE TRA VIA DELLA PISANA E VIA DEL PESCACCIO
IN CITTÀ SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA
TANGENZIALE E SI RALLENTA IN DIREZIONE G.R.A.
ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN PIAZZA SALERNO
RALLENTAMENTI IN VIA NIZZA PER UN ULTIMO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
BRESCIA
CHIUDIAMO CON I LAVORI NOTTURNI
DA OGGI AL 31 GENNAIO IN PROGRAMMA INTERVENTI NELLE GALLERIA CASSISA,
QUINDI IN ORARIO 21.30 -06 CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORSO TRA
LE USCITE TRIONFALE E CASSIA
INOLTRE, DA OGGI LAVORI NOTTURNI SUL MANTO STRADALE DI VIALE DEL MURO TORTO
DEL TUTTO CHIUSO DALLE 22 ALL 6 NELLO STESSO ORARIO, CHIUSI INOLTRE IL
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO CORSO D’ITALIA, PIAZZALE FLAMINIO E CORSO
D’ITALIA IN DIREZIONE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA.
QUESTA NOTTE SI LAVORA PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA
TANGENZIALE EST, DALLE 23:00 ALLE 05:00 CHIUSO IL PIAZZALE DELLA STAZIONE
TIBURTINA, ALL’ ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, FINO A LARGO
GUIDO MAZZONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
PER QUESTA SERA È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma