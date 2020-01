Traffico Roma del 27-01-2020 ore 20:00

MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE 2 CARREGGIATE DEL RACCORDO

IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;

IN INTERNA CODE TRA VIA DELLA PISANA E VIA DEL PESCACCIO

IN CITTÀ SEGNALIAMO UN PRIMO INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA

TANGENZIALE E SI RALLENTA IN DIREZIONE G.R.A.

ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN PIAZZA SALERNO

RALLENTAMENTI IN VIA NIZZA PER UN ULTIMO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

BRESCIA

CHIUDIAMO CON I LAVORI NOTTURNI

DA OGGI AL 31 GENNAIO IN PROGRAMMA INTERVENTI NELLE GALLERIA CASSISA,

QUINDI IN ORARIO 21.30 -06 CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORSO TRA

LE USCITE TRIONFALE E CASSIA

INOLTRE, DA OGGI LAVORI NOTTURNI SUL MANTO STRADALE DI VIALE DEL MURO TORTO

DEL TUTTO CHIUSO DALLE 22 ALL 6 NELLO STESSO ORARIO, CHIUSI INOLTRE IL

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO CORSO D’ITALIA, PIAZZALE FLAMINIO E CORSO

D’ITALIA IN DIREZIONE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA.

QUESTA NOTTE SI LAVORA PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA

TANGENZIALE EST, DALLE 23:00 ALLE 05:00 CHIUSO IL PIAZZALE DELLA STAZIONE

TIBURTINA, ALL’ ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, FINO A LARGO

GUIDO MAZZONI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

PER QUESTA SERA È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma