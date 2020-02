Traffico Roma del 27-02-2020 ore 08:00

INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE

AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO GIUBILEO 2000. CI SONO CODE DA

PRIMA PORTA VERSO ROMA; POI DAL RACCORDO ALTRE CODE, PER TRAFFICO INTENSO,

SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA

SINO ALL’USCITA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA L’USCITA PISANA E IL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO E DA QUI SINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER

LA TANGENZIALE EST

CI SONO INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA DA VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE DI PIAZZA

IRNERIO, AL TRAFFICO INTENSO SI AGGIUNGONO I LAVORI CHE DETERMINANO LA

CHIUSURA DELL’ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI. DEVIAZIONI

LOCALI. CODE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DI VIA DI BOCCIA, SULLA CASSIA TRA

LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE.

C’È POI QUALCHE PROBLEMA IN VIA DEL CASALETTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI VIA MADDALENA RANIERI, CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI

VIA DEI COLLI PORTUENSI.

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ALL’EUR. CODE ANCHE TRA

VIA ISACCO NEWTON E VIA DELL MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO, LA CAUSA

UN VEICOLO IN PANNE.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MALAFEDE ALL’EUR.

INCIDENTE IN VIA DI TRIGORIA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA PONTINA.

CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma