Traffico Roma del 27-02-2020 ore 08:00
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INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE
AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO GIUBILEO 2000. CI SONO CODE DA
PRIMA PORTA VERSO ROMA; POI DAL RACCORDO ALTRE CODE, PER TRAFFICO INTENSO,
SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA L’USCITA PISANA E IL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO E DA QUI SINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST
CI SONO INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA DA VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE DI PIAZZA
IRNERIO, AL TRAFFICO INTENSO SI AGGIUNGONO I LAVORI CHE DETERMINANO LA
CHIUSURA DELL’ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI. DEVIAZIONI
LOCALI. CODE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DI VIA DI BOCCIA, SULLA CASSIA TRA
LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE.
C’È POI QUALCHE PROBLEMA IN VIA DEL CASALETTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA MADDALENA RANIERI, CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI
VIA DEI COLLI PORTUENSI.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ALL’EUR. CODE ANCHE TRA
VIA ISACCO NEWTON E VIA DELL MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO, LA CAUSA
UN VEICOLO IN PANNE.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MALAFEDE ALL’EUR.
INCIDENTE IN VIA DI TRIGORIA IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA PONTINA.
CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma