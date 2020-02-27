Traffico Roma del 27-02-2020 ore 08:30
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STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITà LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA,
PENALIZZATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO
GIUBILEO 2000. RESTANO CODE DA PRIMA PORTA VERSO ROMA; POI DAL RACCORDO
ABBIAMO ALTRE CODE – PER TRAFFICO INTENSO – SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA L’USCITA PISANA E IL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO, DA QUI ALTRE CODE SINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST
CI SONO INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA DA VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE DI PIAZZA
IRNERIO, AL TRAFFICO INTENSO SI AGGIUNGONO I LAVORI CHE DETERMINANO LA
CHIUSURA DELL’ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI. DEVIAZIONI
LOCALI.
CODE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DI VIA DI BOCCEA, SULLA CASSIA TRA LA
STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE.
INCIDENTE IN VIA DELLA BUFALOTTA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA
DI VILLA FAONTE E VIA OLINDO GUERRINI, RIPERCUSSIONI SULLE STRADE
LIMITROFE. INCIDENTE ANCHE A CENTOCELLE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’EDERA.
PROBLEMI SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE ANCHE TRA VIA
ISACCO NEWTON E VIA DELL MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. CONSIGLIAMO A
COLORO CHE SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN CERTO ANTICIPO.
RALLENTAMENTI VERSO L’EUR A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PONTINA CODE RISPETTIVAMENTE DA VIA DI
MALAFEDE ALL’EUR E A PARTIRE DA SPINACETO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: Baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma