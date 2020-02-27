Traffico Roma del 27-02-2020 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
E A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA incidente e code tra lo svincolo cassia e l’usicta
trionfale/ottavia in direzione aurelia. Per traffico intenso CODE TRA IL
BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO e lo svincolo ardeatina. SEMPRE IN ESTERNA CODE
TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER
LA TANGENZIALE EST
CI SONO INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA DA VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE DI PIAZZA
IRNERIO, AL TRAFFICO INTENSO SI AGGIUNGONO I LAVORI CHE DETERMINANO LA
CHIUSURA DELL’ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI. DEVIAZIONI
LOCALI. ripercussioni e code per chi dal raccordo deve prendere l’aurelia
in direzione del centro.
CODE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DI VIA DI BOCCEA, SULLA CASSIA TRA LA
STORTA E TOMBA DI NERONE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO AL BIVIO DI TOR DI
QUINTO E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI VERSO L’EUR A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PONTINA CODE RISPETTIVAMENTE DA VIA DI
MALAFEDE ALL’EUR E A PARTIRE DA SPINACETO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: Baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma