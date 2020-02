Traffico Roma del 27-02-2020 ore 10:30

STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA

CITTADINA.

INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO ANCORA LUNGHE CODE A

PARTIRE DA CASALE LUMBROSO IN DIREZIONE DI PIAZZA IRNERIO, AL TRAFFICO

INTENSO SI AGGIUNGONO I LAVORI CHE DETERMINANO LA CHIUSURA DELL’ARTERIA

ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI. DEVIAZIONI LOCALI.

CODE PER CHI DAL RACCORDO ANULARE DEVE USCIRE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

A PROPOSITO DEL RACCORDO ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL

L’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO LAURENTINA EUR E POI TRA

PRENESTINA E LA RUSTICA.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA, TIBURTINA E LA RUSTICA

E A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA.

RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIVERSI TRATTI DI VIA DI BOCCEA, SULLA

CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO AL

BIVIO DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE.

INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN PROSSIMITÀ DI LARGO ARMA DEI

CARABINIERI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE.

IN TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO

A VIALE CASTRENSE. CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA PONTE DELLE

VALLI E L’USCITA PARIOLI CAMPI SPORTIVI.

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DALL’USCITA VIA DELLA MAGLIANA TRSTEVERE

SINO ALL’EUR.

CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO NATURALMENTE VERSO IL CENTRO.

AUTORE: BAIOCCHI

