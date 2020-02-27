Traffico Roma del 27-02-2020 ore 11:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, SITUAZIONE REGOLARE SUL
RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE.
INVARIATA INVECE LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DA
VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE DI PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE
DETERMINANO LA CHIUSURA DELL’ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI.
DEVIAZIONI LOCALI. POSSIBILI ripercussioni e code per chi dal raccordo deve
prendere l’aurelia in direzione del centro.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA ANCORA UN INCIDENTE ALL’ESQUILINO IN VIA
PRINCIPE AMEDEO IN PROSSIMITà DI VIA CAVOUR. INCIDENTE ANCHE A TORRE ANGELA
IN PROSSIMITà DI VIA MAGLIE.
IN TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER
LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: Baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma