Traffico Roma del 27-02-2020 ore 12:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, SITUAZIONE REGOLARE SUL

RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE.

INVARIATA INVECE LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DA

VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE DI PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE

DETERMINANO LA CHIUSURA DELL’ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI.

DEVIAZIONI LOCALI. POSSIBILI ripercussioni e code per chi dal raccordo deve

prendere l’aurelia in direzione del centro.

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA ANCORA UN INCIDENTE ALL’ESQUILINO IN VIA

PRINCIPE AMEDEO IN PROSSIMITà DI VIA CAVOUR. INCIDENTE ANCHE A TORRE ANGELA

IN PROSSIMITà DI VIA MAGLIE.

IN TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER

LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: Baiocchi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma