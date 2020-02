Traffico Roma del 27-02-2020 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA

E PRENESTINA, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA

PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU PONTE SUBLICIO. DI CONSEGUENZA E’ SOSPESA LA

CIRCOLAZIONE DEL TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE NELLE DUE DIREZIONI.

ATTIVO AUTOBUS SOSTITUTIVO.

INCIDENTE ANCHE SU VIA MONTE ROCCHETTA ALL’ALTEZZA DI V.LE JONIO E A

MONTEVERDE SU V.LE DEI QUATTRO VENTI NEI PRESSI DI VIA FRANCESCO BOLOGNESI,

IN ENTRAMBE I CASI POSSIBILI RALLENTAMENTI.

INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO

SENSO DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE

NELLE DUE DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA

CITTA’ DA VIA AURELIA ANTICA.

TRAFFICO INTENSO SULLA TANG. EST IN FILA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

