Traffico Roma del 27-02-2020 ore 14:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA
E PRENESTINA, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA
PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SU PONTE SUBLICIO. DI CONSEGUENZA E’ SOSPESA LA
CIRCOLAZIONE DEL TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE NELLE DUE DIREZIONI.
ATTIVO AUTOBUS SOSTITUTIVO.
INCIDENTE ANCHE SU VIA MONTE ROCCHETTA ALL’ALTEZZA DI V.LE JONIO E A
MONTEVERDE SU V.LE DEI QUATTRO VENTI NEI PRESSI DI VIA FRANCESCO BOLOGNESI,
IN ENTRAMBE I CASI POSSIBILI RALLENTAMENTI.
INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE
NELLE DUE DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA
CITTA’ DA VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICO INTENSO SULLA TANG. EST IN FILA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma