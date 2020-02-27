Traffico Roma del 27-02-2020 ore 15:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
APPIA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA
E PRENESTINA. RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 RM-TE DA V.LE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PASCUCCI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI E SU V.LE DELLA SERENISSIMA NEI PRESSI DI VIA DELLA VENEZIA
GIULIA..
INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE
NELLE DUE DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA
CITTA’ DA VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO DULLA TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma