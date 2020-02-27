Traffico Roma del 27-02-2020 ore 17:00
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RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI,
INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE
E IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA AURELIA ANTICA.. POSSIBIILI RIPERCUSSIONI
ANCHE SULLA COMPLANARE DEL RACCORDO ANULARE
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA
PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA LA PISANA E VIA AURELIA , ALTRE FILE PER
TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA ROMANINA,.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZA ADRIANA E SU VIA DELLA
GIULIANA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO DULLA TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma