Traffico Roma del 27-02-2020 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER
TRAFFICO E INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA AURELIA E PIU’ AVANTI
ALTRE FILE PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA ROMANINA,.RALLENTAMENTI E CODE
IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA VIA FIORENTINI
E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI,
INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE
E IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA AURELIA ANTICA..
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, CODE ANCHE VERSO L’OLIMPICO TRA
VIA NOMENTANA E VIA SALARIA..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma