Traffico Roma del 27-02-2020 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER
TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA AURELIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA
E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
LAURENTINA E LA ROMANINA,.RALLENTA MENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL
RACCORDO ANULARE.
PRUDENZA IN CENTRO DOVE LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE IN PIAZZA
ADRIANA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO. STESSA SITUAZIONE NELLA
ZONA DEL CIRCO MASSIMO SU PIAZZALE UGO LA MALFA.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI,
INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE
E IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA AURELIA ANTICA..
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, CODE ANCHE VERSO L’OLIMPICO TRA
VIA NOMENTANA E VIA SALARIA..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma