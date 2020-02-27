Traffico Roma del 27-02-2020 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER
TRAFFICO TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA
EPRENESTINA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA,.RALLENTA MENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE.
PRUDENZA IN CENTRO NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO DOVE E’ SEGNALATO UN
INCIDENTE SU PIAZZALE UGO LA MALFA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO .
RICORDIAMO CHE SULL’AURELIA PER LAVORI SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI, INEVITABILI CODE NELLE DUE
DIREZIONI, VERSO IL CENTRO DAL RACCORDO ANULARE E IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA AURELIA ANTICA..
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA
DAC.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA TERAMO,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma