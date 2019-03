Traffico Roma del 27-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R.

PRIME CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA

CASILINA E VIA ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO

ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI.

CODE IN AUMENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

CORSO DI FRANCIA DOVE RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSO PER LAVORI DI

MANUTENZIONE LO SVINCOLO IN USCITA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, IL TERMINE

DEI LAVORI È PREVISTO IL 30 MARZO ALLE ORE 06.00

IL TRAFFICO È GIÀ INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA

CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE

PONTI

SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST

E A SUD DELLA CAPITALE SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E

CASTEL DI DECIMA VERSO IL CENTRO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE

SULLA METRO A LE STAZIONI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO

BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO E

FLAMINIO

