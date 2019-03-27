Traffico Roma del 27-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
PRIME CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO
ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI.
CODE IN AUMENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
CORSO DI FRANCIA DOVE RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE LO SVINCOLO IN USCITA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, IL TERMINE
DEI LAVORI È PREVISTO IL 30 MARZO ALLE ORE 06.00
IL TRAFFICO È GIÀ INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA
CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE
PONTI
SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST
E A SUD DELLA CAPITALE SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E
CASTEL DI DECIMA VERSO IL CENTRO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE
SULLA METRO A LE STAZIONI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO
BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO E
FLAMINIO
PER IL MOMENTO DA MARINA RICCOMI È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma