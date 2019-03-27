Traffico Roma del 27-03-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 8.50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN VIA DI TORREVECCHIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
CRISTOFERI , SI STANNO FORMANDO LINGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI
FRATTOCCHIE DIREZIONE CENTRO
CODE PER TRAFFICO INVECE SULL CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’USCITA PER LA VIA APPIA
CODE PER TRAFFICO ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24
DAL RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE EST
IN TANGENZIALE E’ CHIUSO AL TRAFFICO PER LAVORI LO SVINCOLO DI CORSO DI
FRANCIA DIREZIONE SALARIA
ALL’ESQUILINO, NEL POMERIGGIO , DALLE 14.30 ALLE 19.30 E’ PREVISTA UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO – NELL’AREA COMPRESA TRA
L’OBELISCO E VIA CAVOUR, INEVITABILI QUINDI LE DIFFICOLTA’ SULLE STRADE
ADIACENTI
SULLA LINEA A DEL METROPOLITANA SONO CHIUSE, OLTRE CHE LA STAZIONE
REPUBBLICA, ANCHE QUELLE DI BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI,
BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.
BUONE NOTIZIE INFINE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO,
SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO E’ STATO RIATTIVATO QUESTA MATTINA IL
SERVIZIO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
ORA SI CIRCOLA DI NUOVO REGOLARMENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma