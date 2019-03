Traffico Roma del 27-03-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 8.50 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IN VIA DI TORREVECCHIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI

CRISTOFERI , SI STANNO FORMANDO LINGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI

FRATTOCCHIE DIREZIONE CENTRO

CODE PER TRAFFICO INVECE SULL CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’USCITA PER LA VIA APPIA

CODE PER TRAFFICO ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24

DAL RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE EST

IN TANGENZIALE E’ CHIUSO AL TRAFFICO PER LAVORI LO SVINCOLO DI CORSO DI

FRANCIA DIREZIONE SALARIA

ALL’ESQUILINO, NEL POMERIGGIO , DALLE 14.30 ALLE 19.30 E’ PREVISTA UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO – NELL’AREA COMPRESA TRA

L’OBELISCO E VIA CAVOUR, INEVITABILI QUINDI LE DIFFICOLTA’ SULLE STRADE

ADIACENTI

SULLA LINEA A DEL METROPOLITANA SONO CHIUSE, OLTRE CHE LA STAZIONE

REPUBBLICA, ANCHE QUELLE DI BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI,

BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.

BUONE NOTIZIE INFINE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO,

SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO E’ STATO RIATTIVATO QUESTA MATTINA IL

SERVIZIO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

ORA SI CIRCOLA DI NUOVO REGOLARMENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma