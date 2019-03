Traffico Roma del 27-03-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 8.20 MAVE

ANCORA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN VIA DI TORREVECCHIA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CRISTOFERI , RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE

DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANDERSEN E VIA TRIONFALE

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA

DEL BIVIO DI FRATTOCCHIE DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SULLA

NETTUNENSE, DOVE SI STA IN CODA A PARTIRE DA PAVONA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDOA ANULARE

TRA PISA E VIA DEL MARE, MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO TRA

CASILINA E ARDEATINA

CODE PER TRAFFICO SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE EST

IN TANGENZIALE E’ CHIUSO AL TRAFFICO PER LAVORI LO SVINCOLO DI CORSO DI

FRANCIA DIREZIONE SALARIA , QUESTO PROVOCA AL MOMENTO CODE DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA , CODE TRATTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO

DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

