Traffico Roma del 27-03-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 9.50 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

POCO E’ CAMBIATO SUL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER

INCIDENTRE TRA AURELIA E VIA DEL MARE E PER TRAFFICO TRA CASILINA E

TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E

TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA

TRAFFICO INTENSO E INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E PIAZZA

IRNERIO DIREZIONE CENTRO

IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA

DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI

FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL

30 MARZO PROSEGUENDO VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA SAN LORENZO E VIALE

CASTRENSE CODE TRATTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO DA VIA DELLE VALLI A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI

LUNGHE CODE PER TRAFFICO INE NTRATA IN CITTA’ ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA

LABARO A VIDE DEI DUE PONTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma