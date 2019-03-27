Traffico Roma del 27-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 9.50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO E’ CAMBIATO SUL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER
INCIDENTRE TRA AURELIA E VIA DEL MARE E PER TRAFFICO TRA CASILINA E
TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E
TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA
TRAFFICO INTENSO E INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E PIAZZA
IRNERIO DIREZIONE CENTRO
IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA
DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI
FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL
30 MARZO PROSEGUENDO VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE CODE TRATTI ANCHE IN DIREZIONE STADIO DA VIA DELLE VALLI A
VIA DEI CAMPI SPORTIVI
LUNGHE CODE PER TRAFFICO INE NTRATA IN CITTA’ ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA
LABARO A VIDE DEI DUE PONTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma