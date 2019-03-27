Traffico Roma del 27-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA
DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI
FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL
30 MARZO
NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, SI
TRANSITA REGOLARMENTE SULLE DUE CARREGGIATE
BREVI CODE SULLA VIA SALARIA AL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE
CENTRO CITTA’ A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL BIUBILEO
ALL’ESQUILINO, NEL POMERIGGIO , DALLE 14.30 ALLE 19.30 E’ PREVISTA UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO – NELL’AREA COMPRESA TRA
L’OBELISCO E VIA CAVOUR, INEVITABILI QUINDI LE DIFFICOLTA’ SULLE STRADE
ADIACENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma