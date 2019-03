Traffico Roma del 27-03-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA

DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI

FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL

30 MARZO

NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, SI

TRANSITA REGOLARMENTE SULLE DUE CARREGGIATE

BREVI CODE SULLA VIA SALARIA AL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE

CENTRO CITTA’ A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL BIUBILEO

ALL’ESQUILINO, NEL POMERIGGIO , DALLE 14.30 ALLE 19.30 E’ PREVISTA UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO – NELL’AREA COMPRESA TRA

L’OBELISCO E VIA CAVOUR, INEVITABILI QUINDI LE DIFFICOLTA’ SULLE STRADE

ADIACENTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma