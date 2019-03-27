Traffico Roma del 27-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 13.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN
DIREZIONE FORO ITALICO; CHIUSI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI PER LA GALLERIA. IL
TRAFFICO È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST.
CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A CORSO DI
FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI, È CHIUSA L’ USCITA
PER CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DA
VIALE P. TOGLIATTI A VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE
EST.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA
DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
IN PRATI PER UN INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU PIAZZALE
DEGLI EROI.
INCIDENTE ANCHE SU VIALE VATICANO: RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ
DELL’INGRESSO DEI MUSEI VATICANI IN DIREZIONE VIA LEONE IV.
ALLA GARBATELLA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE AL BIVIO CON
VIA DI SANTA GALLA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE
SULLA METRO A LE STAZIONI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO
BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO E
FLAMINIO
È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma