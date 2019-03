Traffico Roma del 27-03-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 13.20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN

DIREZIONE FORO ITALICO; CHIUSI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI PER LA GALLERIA. IL

TRAFFICO È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST.

CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A CORSO DI

FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI, È CHIUSA L’ USCITA

PER CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DA

VIALE P. TOGLIATTI A VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE

EST.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA

DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

IN PRATI PER UN INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU PIAZZALE

DEGLI EROI.

INCIDENTE ANCHE SU VIALE VATICANO: RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ

DELL’INGRESSO DEI MUSEI VATICANI IN DIREZIONE VIA LEONE IV.

ALLA GARBATELLA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE AL BIVIO CON

VIA DI SANTA GALLA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE

SULLA METRO A LE STAZIONI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO

BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO E

FLAMINIO

È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma