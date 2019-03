Traffico Roma del 27-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA

LAURENTINA A VIA ARDEATINA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE

VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA

DEL RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO: RALLENTAMENTI DA VIA SALARIA A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO; IN DIREZIONE OPPOSTA CI SONO

CODE PER LAVORI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA: È CHIUSA

LA LA RAMPA IN USCITA DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANULARE.

CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE

CASTRENSE.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE.

IN CENTRO IN PIAZZA DELL’ESQUILINO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFE

STAZIONE TRA L’OBELISCO E VIA CAVOUR.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE FINO ALLE 19,30,

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E

SPAGNA, DELLA METRO “A” I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

TRA TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CON PARTENZE

OGNI 5 MINUTI.

