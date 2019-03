Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:20 RB

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA

FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA

; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA

TUSCOLANA.

A SAN BASILIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA

DEL CASALE DI SAN BASILIO ALL’ALTEZZA DI VIA PIEVE TORINA.

AL PORTUENSE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE GUGLIELMO

MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI IN DIREZIONE EUR.

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA

GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI

DI MARCIA.

LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: CHIUSA FINO AL

30 MARZO LA RAMPA IN USCITA DI CORSO DI FRANCIA VERSO IL RACCORDO ANULARE:

DISAGI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO;

AL MOMENTO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA E

PROSEGUEDO SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,

CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

IN CENTRO IN PIAZZA DELL’ESQUILINO POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE

FINO ALLE 19,30 CIRCA.

INFINE ANCORA CHIUSE LE STAZIONI “REPUBBLICA”, “BARBERINI” E “SPAGNA”,

DELLA METRO “A”, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; ATTIVO UN SERVIZIO BUS

DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.

