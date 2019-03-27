Traffico Roma del 27-03-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA
GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI
DI MARCIA.
CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA: LA RAMPA DI USCITA PER
CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSA FINO AL
MATTINO DEL 30 MARZO. FORTI DISAGI NELLA ZONA.
AL MOMENTO CI SONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA;
SEMPRE LUNGO VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA
DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA DUE SENSI DI MARCIA;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIA PRENESTINA AL
BIVIO PER LA A24
IN CENTRO IN PIAZZA DELL’ESQUILINO È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE TRA
L’OBELISCO E VIA CAVOUR POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 19,30 CIRCA.
INFINE ANCORA CHIUSE LE STAZIONI “REPUBBLICA”, “BARBERINI” E “SPAGNA”,
DELLA METRO “A”, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; ATTIVO UN SERVIZIO BUS
DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma