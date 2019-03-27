Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA
NOMENTANA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA
DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LUNGOTEVERE DEGLI
INVENTORI.
ALTRI RALLENTAMENTI IN PIAZZA MONTE DI TAI, ANCHE QUI A CAUSA DI UN
INCIDENTE AVVENUTO AD INTERSEZIONE CON VIALE PECHINO
CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA: LA RAMPA DI USCITA PER CORSO
DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSA FINO AL MATTINO
DEL 30 MARZO. FORTI DISAGI NELLA ZONA.
AL MOMENTO CI SONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA;
SEMPRE LUNGO VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA
DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA DUE SENSI DI MARCIA;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIA PRENESTINA AL
BIVIO PER LA A24.
IN CENTRO IN PIAZZA DELL’ESQUILINO È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE TRA
L’OBELISCO E VIA CAVOUR POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 19,30 CIRCA.
INFINE IL TRASPORTO:
ANCORA CHIUSE LE STAZIONI “REPUBBLICA”, “BARBERINI” E “SPAGNA”, DELLA METRO
“A”, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI;
ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI, BARBERINI, VIA
VENETO E FLAMINIO
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma