Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA VIA
APPIA E ALL’ALTEZZA DE LA PISANA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A
TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
ALL’ESQUILINO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU
VIALE MANZONI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI LUZZATTI
RALLENTAMENTI E CODE IN GALLERIA GIOVANNI XIII ED IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI FINO A VIA SORELLE MARCHISIO IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA
SU VIA DEL FORO ITALICO, CONTINUANO I LAVORI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA: LA RAMPA DI USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSA FINO AL MATTINO DEL 30 MARZO.
FORTI DISAGI NELLA ZONA.
AL MOMENTO CI SONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA E
SEMPRE LUNGO VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA
VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA DUE SENSI DI MARCIA;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA
AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE;
INFINE ANCORA CHIUSE LE STAZIONI “REPUBBLICA”, “BARBERINI” E “SPAGNA”,
DELLA METRO “A”, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; ATTIVO UN SERVIZIO BUS
DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma