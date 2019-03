Traffico Roma del 27-03-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:50 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A

TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.

AL FLAMINIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Viale del Vignola

ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO

SU VIA DEL FORO ITALICO, CONTINUANO I LAVORI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,

ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA: LA RAMPA DI USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN

DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSA FINO AL MATTINO DEL 30 MARZO.

FORTI DISAGI NELLA ZONA.

AL MOMENTO CI SONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA E

DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA DUE SENSI DI MARCIA;

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA

AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE;

RICORDIAMO I LAVORI NOTTURNIO DALLE 22:00 ALLE 06:00 DI DOMANI SULLA

TANGENZIALE NEL TUNNEL DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE

NOMENTANA/SALARIA; DURANTE I LAVORI SARà CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DALLA A24

ALLA TANGENZIALE SEMPRE IN DIREZIONE SALARIA. SEMPRE NELLA FASCIA ORARIA

22:00 – 06:00 VERRANNO SVOLTI ANCHE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO

STRADALE SULLA RAMPA CHE DA VIALE DI TOR DI QUINTO IN ARRIVO DA PONTE

MILVIO CONSENTE L’INGRESSO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SALARIA.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA CHIUSE LE STAZIONI “REPUBBLICA”,

“BARBERINI” E “SPAGNA”, DELLA METRO “A”, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI;

ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA TERMINI, BARBERINI, VIA

VENETO E FLAMINIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma