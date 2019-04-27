Traffico Roma del 27-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 27 APRILE 2019 ORE 07:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA NAPOLI DA IERI PER UN GRAVE INCIDENTE E’ STATO CHIUSO IL
TRATTO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E QUELLO PER LA A24 ROMA
TERAMO VERSO FIRENZE, L’INCIDNETE E’ AVVENTUO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL
KM 0 ED E’ RIAMASTA COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI E’ RIBALTATA SULLO
SVINCOLO DI IMMISSIONE VERSO NORD.
IN ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI
PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE E SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE L’AUTOSOLE
DALLA A24 RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI ROMA EST , OPPURE RIENTRARE IN A1
DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE
IN CITTA’ PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI.
CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE.
RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma