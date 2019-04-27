Traffico Roma del 27-04-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 27 APRILE 2019 ORE 08:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA NAPOLI A SEGUITO DEL GRAVE INCIDENTE AVVENUTO IERI
POMERIGGIO E’ ANCORA CHIUSO IL TRATTO CHE VA TRA LO SVINCOLO PER PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E QUELLO PER LA A24 ROMA TERAMO VERSO FIRENZE,
L’INCIDNETE E’ AVVENTUO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL KM 0 ED E’ RIAMASTA
COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI E’ RIBALTATA SULLO SVINCOLO DI IMMISSIONE
VERSO NORD. SUL POSTO SONO ANCORA AL LAVORI IL PERSONALE DI AUTOSTRADE PER
L’ITALIA LA POLIAZIA STRADALE E TUTTI I MEZZI DI SOCCORSO.
IN ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI
PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE E SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE L’AUTOSOLE
DALLA A24, RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI ROMA EST , OPPURE RIENTRARE IN A1
DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE
A ROMA IN CITTA’ IL TRAFFICO E’ REGOLARE.
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI. CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE. RIAPERTURA
PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA
TANGENZIALE
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma