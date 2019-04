Traffico Roma del 27-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 27 APRILE 2019 ORE 08:20 SC

SULLA A1 ROMA NAPOLI A SEGUITO DEL GRAVE INCIDENTE AVVENUTO IERI

POMERIGGIO E’ ANCORA CHIUSO IL TRATTO CHE VA TRA LO SVINCOLO PER PER LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD E QUELLO PER LA A24 ROMA TERAMO VERSO FIRENZE,

L’INCIDNETE E’ AVVENTUO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL KM 0 ED E’ RIAMASTA

COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI E’ RIBALTATA SULLO SVINCOLO DI IMMISSIONE

VERSO NORD. SUL POSTO SONO ANCORA AL LAVORI IL PERSONALE DI AUTOSTRADE PER

L’ITALIA LA POLIAZIA STRADALE E TUTTI I MEZZI DI SOCCORSO.

IN ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI

PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE E SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE L’AUTOSOLE

DALLA A24, RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI ROMA EST , OPPURE RIENTRARE IN A1

DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE

A ROMA IN CITTA’ IL TRAFFICO E’ REGOLARE.

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI. CONTESTUALMENTE CHIUSO L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE. RIAPERTURA

PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA

TANGENZIALE

E’ TUTTO

