Traffico Roma del 27-04-2019 ore 10:30

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E’ CHIUsO IL BIVIO PER LA A1 MILANO NAPOLI VERSO

FIRENZE, PER IL grave incidente avvenuto ieri nel pomeriggio AL KM 0 IN

CUI E’ RIMASTA COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI E’ RIBALTATA SULLO SVINCOLO

DI IMMISSIONE VERSO NORD. Sul posto sono ancora al lavoro il personale di

Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

In alternativa, per il traffico proveniente da san cesareo o da monteporzio

catone e diretto a firenze, puo’ percorrere il raccordo anulare e

successivamente riprendere la a1 dalla a24 roma teramo rientrando alla

barriera di roma est, oppure rientrare sulla a1 dalla diramazione roma

nord dopo aver percorso il raccordo anulare

A ROMA IN CITTA’ IL TRAFFICO E’ REGOLARE.

DOMANI DOMENICA 28 APRILE DALLE ORE 09.00 XXI EDIZIONE DELLA “ROMA APPIA

RUN 2019”.

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE LE TERME DI

CARACALLA. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA.

E SEMPRE DOMANI TORNA “VIALIBERA” CON LA PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE

DELLA CITTA’ A FAVORE DEGLI AMANTI DELLE DUE RUOTE E PER GLI AMANTI DELLA

CORSA.

