Traffico Roma del 27-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 11:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA, RESTANO PERO’ I DISAGI SULLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE E’ ANCORA CHIUSO IL BIVIO PER L’AUTOSOLE VERSO
FIRENZE E QUESTO A SEGUITO DEL GRAVE INCIDENTE AVVENUTO IERI POMERIGGIO AL
KM 0, NELL’INCIDENTE E’ RIMASTA COINVOLTA UAN CISTERNA CHE SI E’
RIBALTATA.
IN ALTERNATIVA TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN CESAREO O DA
MONTEPORZIO CATONE E DIRETTO A FIRENZE PUO’ PERCORREE IL RACCORDO ANULARE
E POI RIPRENDERE LA A1 DALLA A24 ROMA TERMAO RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI
ROMA EST, OPPURE RIENTRARE SULLA A1 DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER
PERCORSO IL RACCORDO ANULARE
LAVORI FINO AL PROSSIMO 5 MAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
CHIUSA DA VIA MARIO FANI A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA PINETA
SACCHETTI. RICORDIAMO INOLTRE CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO
QUELLO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU
CARREGGIATA RIDOTTA.
QUESTO POMERIGGIO ALLE 18.00 ALL’OLIMPICO LA ROMA SFIDERA’ IL CAGLIARI.
SOLITE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA COMPRESA TRA PONTE MILVIO, IL
FORO ITALICO E PIAZZALE CLODIO.
RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO CON LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO DA DOVE E’ POSSIBILE
PRENDERE IL TRAM 2 FINO A PIAZZA MANCINI. SI POSSONO INOLTRE UTILIZZARE
LE 14 LINEE BUS CHE RAGGIUNGONO IL FORO ITALICO.
DOMANI DOMENICA DOMENICA 28 APRILE DALLE ORE 09.00 XXI EDIZIONE DELLA
“ROMA APPIA RUN 2019”.
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE LE TERME DI
CARACALLA. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA.
E SEMPRE DOMANI TORNA A ROMA VIALIBERA, UN CIRCUITO CICLOPEDONALE DI 15 KM
CHE PER L’INTERA GIORNATA SARA’ DEDICATO A PEDONI E CICLISTI, CON LA
PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE DELLA CITTA’ . TRA LE 10 E LE 19, 27
LINEE DI BUS SARANNO DEVIATE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma