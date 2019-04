Traffico Roma del 27-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 26 APRILE 2019 ORE 11:20 SC

POCO TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA, RESTANO PERO’ I DISAGI SULLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE E’ ANCORA CHIUSO IL BIVIO PER L’AUTOSOLE VERSO

FIRENZE E QUESTO A SEGUITO DEL GRAVE INCIDENTE AVVENUTO IERI POMERIGGIO AL

KM 0, NELL’INCIDENTE E’ RIMASTA COINVOLTA UAN CISTERNA CHE SI E’

RIBALTATA.

IN ALTERNATIVA TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN CESAREO O DA

MONTEPORZIO CATONE E DIRETTO A FIRENZE PUO’ PERCORREE IL RACCORDO ANULARE

E POI RIPRENDERE LA A1 DALLA A24 ROMA TERMAO RIENTRANDO ALLA BARRIERA DI

ROMA EST, OPPURE RIENTRARE SULLA A1 DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOPO AVER

PERCORSO IL RACCORDO ANULARE

LAVORI FINO AL PROSSIMO 5 MAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

CHIUSA DA VIA MARIO FANI A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA PINETA

SACCHETTI. RICORDIAMO INOLTRE CHE IL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – OVVERO

QUELLO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA FANI È PERCORRIBILE SU

CARREGGIATA RIDOTTA.

QUESTO POMERIGGIO ALLE 18.00 ALL’OLIMPICO LA ROMA SFIDERA’ IL CAGLIARI.

SOLITE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA COMPRESA TRA PONTE MILVIO, IL

FORO ITALICO E PIAZZALE CLODIO.

RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO CON LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO DA DOVE E’ POSSIBILE

PRENDERE IL TRAM 2 FINO A PIAZZA MANCINI. SI POSSONO INOLTRE UTILIZZARE

LE 14 LINEE BUS CHE RAGGIUNGONO IL FORO ITALICO.

DOMANI DOMENICA DOMENICA 28 APRILE DALLE ORE 09.00 XXI EDIZIONE DELLA

“ROMA APPIA RUN 2019”.

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE LE TERME DI

CARACALLA. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA.

E SEMPRE DOMANI TORNA A ROMA VIALIBERA, UN CIRCUITO CICLOPEDONALE DI 15 KM

CHE PER L’INTERA GIORNATA SARA’ DEDICATO A PEDONI E CICLISTI, CON LA

PEDONALIZZAZIONE DI MOLTE STRADE DELLA CITTA’ . TRA LE 10 E LE 19, 27

LINEE DI BUS SARANNO DEVIATE.

